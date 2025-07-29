Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan bildirimde, 25 yaşındaki milli futbolcuyla 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme - Son Dakika
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