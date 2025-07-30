Galatasaray\'dan Çift Antrenman

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada istasyon çalışması gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL