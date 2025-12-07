Galatasaray\'dan Göksenin Köksal ve taşlı saldırı hakkında açıklama

Galatasaray, Bursaspor ile oynanan basketbol maçında yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

GÖKSENİN KÖKSAL İÇİN TBF'YE GİDİLECEK

Sarı-kırmızılı kulüp, Bursaspor karşılaşmasında Galatasaray'ın bench ve yöneticilerine küfürlü söylemlerde bulunan eski kaptanı ve oyuncusu Göksenin Köksal için TBF'ye başvuru yapılacağını belirtti. Ayrıca, takım otobüslerinin taşlı saldırıya uğraması sonucunda can güvenliklerinin tehlikeye atıldığını dile getirildi.

İşte Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

"Erkek Basketbol Takımımızın 6 Aralık tarihinde Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olayların basında yer alması üzerine bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur.

Maçın sonuna doğru takımımızın bench'ine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da "Galatasaray benim yuvam" diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır.

Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır. Sahada rekabet olur; ama küfür, nefret ve şiddetin kabul edilmesi asla mümkün değildir.

Kulübümüz konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimleri sonuna kadar yapacaktır."