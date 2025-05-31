Galatasaray\'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Al Duhail'in 30 Ocak tarihinde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Faslı oyuncu Hakim Ziyech'in yeni takımıyla macerası 4 ay sürdü.

ZIYECH 4 AYDA YOLLANDI

Katar Ligi ekibi Al Duhail, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2027 yılına dek sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi açıklamasında Hakim Ziyech'e teşekkür edildi ve yıldız futbolcuya kariyerinin kalan kısmı için başarı dilendi.

KATAR PERFORMANSI

Al Duhail forması ile bu sezon 13 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu Ziyech, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun ismi Suudi Arabistan ekipleri ile anılıyor.