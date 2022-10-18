Galatasaray'dan hakem kararlarına isyan! TFF'ye çağrı yapıldı - Son Dakika
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Galatasaray'dan hakem kararlarına isyan! TFF'ye çağrı yapıldı

18.10.2022 09:12
Galatasaray'dan hakem kararlarına isyan! TFF'ye çağrı yapıldı

Hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaray, internet sitesinden Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni (VAR) eleştiren sert bir açıklama yayınladı.

Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken Galatasaray'dan hakemlerin yönetimine ve Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne (VAR) sert tepki geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MANZARA UTANÇ VESİKASI"

"Galatasaray Spor Kulübü olarak Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası sonrasındaki manzarayı iki kelimeyle tarif edebiliriz; Utanç Vesikası! Bugün gelinen noktada açıkça görülüyor ki futboldaki pozisyon tartışmalarını ortadan kaldırmak adına devreye sokulan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) saha içinde adaletli bir yönetim sağlamaktan ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Galatasaray'ın tüm maçlarında kısa devre yaparcasına çalışmayan VAR sisteminin utanma, hakkaniyet ve adalet duygusunu kaybetmiş art niyetli kişiler tarafından belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır.

"SİSTEMATİK OYUNUN İLK GÜNDEN BERİ FARKINDAYIZ"

Adeta sinir uçlarımızla oynamak amacıyla atanmış hakemler eliyle ve belli odaklar tarafından yönlendirilen maçlar nedeniyle kendimize öncelik olarak koyduğumuz ligimizin marka değerini yükseltme hedefinin sayenizde, beyhude bir çaba haline geldiğini üzülerek görmekteyiz. Biliniz ki sistematik olarak kurguladığınız oyunun ilk günden beri farkındayız ve bu bilinçle sezon başından beri tüm hatalarınızı teker teker not ediyoruz.

"YAPACAĞINIZ EYLEMLERİN TAKİPÇİSİYİZ"

Bunları ortaya koyduğumuzda bizlerin haklılığı ortaya çıkacak. Sizlerin bu gerçekleri manipülatif söylemlerle ve yarattığınız adaletsiz düzenin unsurlarıyla bertaraf etme çabalarınızı da, kamuoyunu nasıl yanıltmaya çalıştığınızı da tespit etmeye devam edeceğimize ve yapacağınız tüm eylemlerin takipçisi olacağımıza emin olabilirsiniz.

"HAKEM KATLİAMLARI TEK TEK BELİRLENMELİ"

Görüyoruz ki bu haksızlıklar sadece bize değil kayrılan birkaç kulüp dışında herkese yapılmaktadır. Günden güne kararlılıkla artacak mücadelemiz ise sadece kendimiz için değil bu sistemin zarar verdiği tüm kulüpler için olacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) acil beklentimiz hakem katliamlarını bir bir belirleyerek bu facianın sorumlularını vakit kaybetmeden futboldan uzaklaştırması ve adaleti HERKES için sağlamasıdır."

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Mario Gavranovic 4. golünü attı Mario Gavranovic 4. golünü attı Kayserispor 5. galibiyetini aldı Kayserispor 5. galibiyetini aldı

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan hakem kararlarına isyan! TFF'ye çağrı yapıldı - Son Dakika


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