Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçında 1 puan alması halinde 25. lig şampiyonluğuna ulaşacak Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları da belli olmaya başladı.
Sarı-kırmızılı yönetim, yapılacak kutlamaları oldukça gizli bir şekilde planlayıp hazırlıklarına da devam ediyor. Son yılların en görkemli organizasyonlarından birisini yapmak isteyen Galatasaray'da kutlamaların stat ayağının yanı sıra diğer kısmı da belli oldu.
Yenikapı'da yapılması düşünülen kutlamalar konusunda İstanbul Valiliği ile görüşmelerde bulunan Galatasaray, ses getirecek bir drone şovu için de kolları sıvadı. Öte yandan Cimbom, İstanbul Boğazı'nda da ses getirecek bir hazırlığa girdi. Sarı-kırmızılı yönetim İstanbul Boğazı'nda teknelerle yapılacak bir kortej için de gerekli çalışmalara başladı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı - Son Dakika
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