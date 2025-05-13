Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray\'dan İstanbul Boğazı\'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Galaasaray, 25. şampiyonluğunu İstanbul Boğazı'nda kutlayacak. Galatasaray yönetimi, teknelerle kortej oluşturmak için gerekli çalışmalara başladı.

13.05.2025 19:29
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçında 1 puan alması halinde 25. lig şampiyonluğuna ulaşacak Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları da belli olmaya başladı.

EN GÖRKEMLİ KUTLAMA HAZIRLIĞI

Sarı-kırmızılı yönetim, yapılacak kutlamaları oldukça gizli bir şekilde planlayıp hazırlıklarına da devam ediyor. Son yılların en görkemli organizasyonlarından birisini yapmak isteyen Galatasaray'da kutlamaların stat ayağının yanı sıra diğer kısmı da belli oldu.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA KORTEJ YAPILACAK

Yenikapı'da yapılması düşünülen kutlamalar konusunda İstanbul Valiliği ile görüşmelerde bulunan Galatasaray, ses getirecek bir drone şovu için de kolları sıvadı. Öte yandan Cimbom, İstanbul Boğazı'nda da ses getirecek bir hazırlığa girdi. Sarı-kırmızılı yönetim İstanbul Boğazı'nda teknelerle yapılacak bir kortej için de gerekli çalışmalara başladı.

İstanbul Boğazı, Dursun Özbek, Galatasaray, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • yobaz deşen:
    fetösaray 2 463 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    izin verilmesin lütfen 15 324 Yanıtla
  • Hasib:
    Çok kişiye ceza gönderttim burdan, kelime oyunlarıyla gizli konuşulması da kurtaramıyor. halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeye çalışanları hemen şikayet edin... Şikayetler fazla olduğundan bazen 2 hafta bazen 2 sene sürüyor ama sonuçlanıyor, bilginiz olsun :) 192 1 Yanıtla
  • Türk:
    bölücük yapmayın yorumlarda oeları... 5.yıldızı takıyorlar kutlayacaklar tabii, tebrik ederiz... sen de düzgün başlık at ibiş admin ne kıskancaz tebrik ediyoz işte 169 1 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Bu kutlama şeklinde patent sahibi Beşiktaş tır.. 45 54 Yanıtla
  • Benvekendim :
    Bir kere de orijinal olun be. Stadda marşlarınız çarşıdan çalma hadi onu da anladıkta bari kutlamayı çalmayın Beşiktaş'tan. 2 73 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    yahu denizde kutladık calmayın diyenler şaka mı :D Geçen sene de drone uçuruldu ilk kez HAVADA, bundan sonra havayı sadece GS mi kullanacak ? :D bu sene de HAVADA KARADA DENİZDE kutlama yapılacak ve bu bi İLK olacak ALLAH nasip ederse. Kutlamanın da kıskançlığı olmaz, her takım taraftarı izler katılır keyifli olur. Geçen sene fb gs formalı gençler sokakta birlitke kutladı biçok ilde şakalaşarak :D eğlenin keyif alın biraz her şeyi stres yapıyosunuz :D 68 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bence Kanal İstanbul açıldığında her sene orada tur atsınlar, yakışır aslanlara :) 1 64 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Orijinal bir şey yapsaydınız her şeyiniz taklit. Beşiktaş onu yıllar önce başlatmıştı şimdi akıllarına gelmiş 1 51 Yanıtla
  • Semih:
    nihat karayel, denizde adası olan Galatasaray'a, karadaki stadı ödünç vermekten bahsederek baya güldürdün :D:D:D:D Galatasaray Adası ile Galatasaray Lisesi denize sıfır ve çok önemli kültürel değerlere sahip, bilginiz olsun :))) 48 0 Yanıtla
  • nihat karayel:
    boğazdan çıktığınız gibi stad karşınızda değil ama dağın tepesinde bjkden boğaz turu özenmişiniz birde satadıda ödünc isteseydiniz bir günlük 0 43 Yanıtla
  • nilem2820:
    izin verilmemeli gitsinler stadında ne yapıyorsa yapsınlar 1 42 Yanıtla
  • Asil280721&:
    Biz o kutlamayı on yıl önce yaptık keşke biraz da kendiniz bir şeyler üretebilirseniz İşiniz gücünüz Beşiktaş’tan kopya çekmek 0 16 Yanıtla
  • Muhammedd:
    bim göl dua iyi niyetle edilir, senin gibi kulakullukcuların ki anca ters teper :) yalanl@, ifitirayl@, türlü hilelerle başarı kazanma çabası sonuçsuz kalmaya devam edecek, izleyecesin GS şampiyonluğunu yıllarca :))) ALLAH var ALLAH, "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir. " :) 14 0 Yanıtla
  • Merck@1952:
    kim engel olaçak adamlar annalarının ak südü gibi şampiyonluğu hak ettiler sonuna kadar haklarıdır 12 0 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Kutlamak nasip olmaz inşallah. 0 11 Yanıtla
  • emir2003:
    Fetö kupasından beri belimiz doğrulmadı, katkısı olanlara selam olsun. 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı - Son Dakika
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