Galatasaray\'dan Jakobs kararı

Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, iç transferde de sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonunun devreye girdiğini TFF'ye bildirerek oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon ilk 11'de düşünülmeyen Senegalli futbolcunun başta Almanya olmak üzere birçok ligden talipleri bulunuyor.
Geride kalan sezonda Galatasaray'a Monaco'dan 8 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, takımıyla çıktığı 23 maçta 2 asist yaptı.
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