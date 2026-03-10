Galatasaray\'dan Liverpool\'a Şok Zafer!

Galatasaray, Liverpool maçıyla Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı 7. galibiyetini kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz takımı Liverpool'u 1-0'lık skorla yendi. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle 27. maçını oynadı. Bugüne kadar İngiliz temsilcilerinden Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşı karşıya gelen Aslan, 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Liverpool ise Türk takımlarıyla oynadığı 14. müsabakada 6. mağlubiyetini yaşadı. İngiliz takımı diğer maçlarda 6 kez kazanırken, 2 defa da berabere kaldı.