Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi

02.08.2022 15:10
Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi

Galatasaray, Napoli ile olan sözleşmesi sona eren Dries Mertens'i kadroya katabilmek için kolları sıvadı. Belçikalı yıldıza yıllık 3,5 milyon euroluk bir sözleşme sunulurken oyuncunun vereceği son yanıt için beklemeye geçildi.

Galatasaray, gol yollarını yıldız bir isimle takviye etmek için harekete geçti. Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'yle yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda hedef Haris Seferovic ve Bafétimbi Gomis'in yanına Dries Mertens'i de dahil etmek.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 13 GOL, 2 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Sabah Spor'dan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Napoli ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Belçikalı yıldız oyuncuya 3 buçuk milyon Euro'luk teklif sunuldu, görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan, geçen sezon Napoli ile 37 maça çıkan 35 yaşındaki golcü oyuncu 13 gol ve 2 asist kaydetti.

YORUMLAR
500
Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti Galatasaray: 'Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Galatasaray: 'Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Bakan Kurum'dan müjde: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
15:04 Düşük maaşla oynadığı iddia edilmişti! Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'la 4.5 milyon liraya anlaştığı ortaya çıktı
15:02 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: En kısa zamanda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlıyoruz
14:55 Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım
14:47 Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
14:06 Dünyayı sarsan gizemli hastalık! Güney Sudan'da 89 kişi hayatını kaybetti
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
13:43 Ukrayna'da lise öğrencilerine temel savunma ve silah kullanım dersleri veriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 15:14:25. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement