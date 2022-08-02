Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi

Galatasaray, gol yollarını yıldız bir isimle takviye etmek için harekete geçti. Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'yle yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda hedef Haris Seferovic ve Bafétimbi Gomis'in yanına Dries Mertens'i de dahil etmek.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 13 GOL, 2 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Sabah Spor'dan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Napoli ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Belçikalı yıldız oyuncuya 3 buçuk milyon Euro'luk teklif sunuldu, görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan, geçen sezon Napoli ile 37 maça çıkan 35 yaşındaki golcü oyuncu 13 gol ve 2 asist kaydetti.