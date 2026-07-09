Galatasaray'dan Şampiyonluk Vurgusu - Son Dakika
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Galatasaray'dan Şampiyonluk Vurgusu

09.07.2026 16:27
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Metin Öztürk, Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda 5. şampiyonluğunu hedeflediğini açıkladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, mayıs ayında yine taraftarlarını mutlu edeceklerini, bayraklarla sokaklara döküleceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir fikstür çekimi olduğunu söyleyen Öztürk, "Bizim için sempatik ve hoş tarafı 1'in her zaman olduğu gibi Galatasaray tarafından tercih edilmesi. Biz birinciliklere, şampiyonluklara alışığız. İlk hafta Çorum ile oynayacağız, onları misafir edeceğiz. Eminim ki keyifli bir sezon olacak. Aynı zamanda Avrupa kupaları başlıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde, işte diğer takımlar farklı liglerde mücadele edecek. Dursun Özbek başkanımız da söyledi; 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra bu sene de 5. şampiyonluğu almak istiyoruz. Her takım bizim için eşit, her takım bizim için kıymetli. 17 rakibimizle ikişer maçtan toplam 34 maçı yapıp, inşallah 'Mayıslar bizimdir' diyoruz. Mayısta yine taraftarımızı mutlu edeceğiz, bayraklarımızla sokağa döküleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Fikstür nerede diyorsa biz orada oynarız"

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile sahalarında oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Metin Öztürk, "Fikstür nerede diyorsa biz orada oynarız. Onlar da bize gelecek, biz de onlara gideceğiz. Rekabet çok başka bir şey sonuçta futbolu sahada futbolcular oynuyor. Gerek Aziz başkan, gerek Dursun Özbek başkan zaten aynı dönemlerde başkanlık yapmış, futbol ailesine çok büyük katkılar sağlamış başkanlar. Neticede biz Dursun başkanımız liderliğinde üst üste 5. şampiyonluğumuza gidiyoruz, 27. şampiyonluğa gidiyoruz. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz. Futbol sahada oynandığı sürece neticede biz Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Barış Bey, seçim vaadini yerine getirdi"

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'e elini uzatmasıyla ilgili soruya ise Öztürk, "Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım, onun bir seçim vaadi vardı, 'Seçilirsek Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağız' demişti. Seçim vaadini yerine getirdi. Olabilir bu tip popüler şeyler. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu sene de şampiyon olup, önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Fenerbahçe de Beşiktaş da Trabzonspor da Çorum FK da Çaykur Rizespor da hepsi bizim takımlarımız. Biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Biri 1905'te kurulmuş, biri 1903'te kurulmuş, biri 1907'de kurulmuş. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Metin Oktay ile Can Bartu'nun forma değiştirip 10'ar dakika rakip takım formasıyla oynadığı şeyler var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz, bu tarz davranışlar yerine" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Metin Öztürk, Galatasaray, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Şampiyonluk Vurgusu - Son Dakika

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