Galatasaray\'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş prim

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da galibiyetin ardından yönetimden dikkat çeken bir prim kararı geldi. Başkan Dursun Özbek'in, turu geçmeleri halinde futbolculara toplam 5 milyon euro prim vereceği öğrenildi.

LIVERPOOL ZAFERİ AVRUPA'DA GENİŞ YANKI BULDU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İstanbul'da İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılıların Lemina'nın golüyle aldığı galibiyet Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 18 Mart'ta Anfield Road'da oynanacak rövanş öncesinde tur için önemli bir avantaj yakaladı.

SOYUNMA ODASINDA OKAN BURUK TEZAHÜRATI

Liverpool karşısında alınan galibiyetin ardından Galatasaraylı futbolcular soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Oyuncuların galibiyeti kutlarken teknik direktör Okan Buruk için "Okan Buruk oley" tezahüratı yaptığı öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN 5 MİLYON EURO PRİM SÖZÜ

Karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in futbolcuları tebrik ettiği ve turu geçmeleri halinde 5 milyon euro prim vereceğini açıkladığı öğrenildi. Yaklaşık 255 milyon 390 bin TL'ye karşılık gelen prim sözünün ardından soyunma odasında büyük bir coşku yaşandı.

UEFA'DAN 12.5 MİLYON EURO BONUS

Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde sadece prim değil UEFA'dan da önemli bir gelir elde edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükselmesi durumunda UEFA'dan 12 milyon 500 bin euro bonus kazanacak.

RÖVANŞ ANFIELD ROAD'DA

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Mart'ta İngiltere'deki Anfield Road Stadı'nda oynanacak. Galatasaray, deplasmanda turu geçmesi halinde hem tarihi bir başarı elde edecek hem de açıklanan primin sahibi olacak.