Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş prim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş prim

Galatasaray\'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş prim
12.03.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yenmesinin ardından Başkan Dursun Özbek'in, turu geçmeleri halinde futbolculara 5 milyon euro prim vereceğini açıkladığı öğrenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da galibiyetin ardından yönetimden dikkat çeken bir prim kararı geldi. Başkan Dursun Özbek'in, turu geçmeleri halinde futbolculara toplam 5 milyon euro prim vereceği öğrenildi.

LIVERPOOL ZAFERİ AVRUPA'DA GENİŞ YANKI BULDU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İstanbul'da İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılıların Lemina'nın golüyle aldığı galibiyet Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 18 Mart'ta Anfield Road'da oynanacak rövanş öncesinde tur için önemli bir avantaj yakaladı.

SOYUNMA ODASINDA OKAN BURUK TEZAHÜRATI

Liverpool karşısında alınan galibiyetin ardından Galatasaraylı futbolcular soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Oyuncuların galibiyeti kutlarken teknik direktör Okan Buruk için "Okan Buruk oley" tezahüratı yaptığı öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN 5 MİLYON EURO PRİM SÖZÜ

Karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in futbolcuları tebrik ettiği ve turu geçmeleri halinde 5 milyon euro prim vereceğini açıkladığı öğrenildi. Yaklaşık 255 milyon 390 bin TL'ye karşılık gelen prim sözünün ardından soyunma odasında büyük bir coşku yaşandı.

UEFA'DAN 12.5 MİLYON EURO BONUS

Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde sadece prim değil UEFA'dan da önemli bir gelir elde edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükselmesi durumunda UEFA'dan 12 milyon 500 bin euro bonus kazanacak.

RÖVANŞ ANFIELD ROAD'DA

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Mart'ta İngiltere'deki Anfield Road Stadı'nda oynanacak. Galatasaray, deplasmanda turu geçmesi halinde hem tarihi bir başarı elde edecek hem de açıklanan primin sahibi olacak.

Dursun Özbek, Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş prim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • hakan1122 hakan1122:
    al bir yalan haber daha paraları yok futbolcu maaşlarını ve menejer paralarını ödemek için sponsor arıyorlar başka bir yoldan para bulmuş olabilir bu ihtimal sürekli yaptıkları için daha yüksek bir ihtimal... 4 12 Yanıtla
  • Mürşid Mamak Mürşid Mamak:
    biraz zor 4 5 Yanıtla
  • Adam Adam:
    5 milyon ne ki, Osimhen 5 de benden demiştir. 5 3 Yanıtla
  • hr666k52wp hr666k52wp:
    turu geçtik şimdiden söyleyeyim 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:34:18. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan tarihte eşi benzeri görülmemiş prim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.