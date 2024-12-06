Galatasaray'dan TFF Başkanı'na Tepki

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Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamaların, TFF'nin etik kurallarını ihlal ettiğini belirterek, "Galatasaray camiası tarafından asla ve kat'a kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı Divan Kurulu Başkanlığı'nın bildirisi şöyle:

"Cumhuriyet dönemi futbol tarihine baktığımızda, 101 yılda 73 ayrı dönemde 45 ayrı federasyon başkanının görev aldığını görüyoruz. Dolayısıyla mevcut görevdeki başkan dahil, bu koltuklar emanet koltuklardır ve kimsenin tapulu malı da değildir. TFF'nin Etik Kurulu Talimatında düzenlenmiş Etik Davranış ilkelerinin ilgili maddeleri özet olarak, 'Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler; heyecanlı, kontrol dışı, ön yargılı ve suçlayıcı, kulüpler arasında atışmaya yol açacak, dostane duyguları zaafa uğratacak beyan ve açıklamalarda bulunmaktan kaçınmak zorundadır' şeklinde düzenlenmiştir. Galatasaray Spor Kulübü'nün Saygıdeğer Başkanı Dursun Aydın Özbek'e karşı TFF Başkanı tarafından sarf edilen tehditkar ifadeler, bizatihi TFF'nin yayınlamış ve uymak zorunda olduğu etik kuralları ihlal etmekte olup, Galatasaray camiası tarafından asla ve kat'a kabul edilemez. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL