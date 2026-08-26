Galatasaray'dan TFF'ye Tepki - Son Dakika
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Galatasaray'dan TFF'ye Tepki

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Galatasaray, TFF'nin Ziraat Türkiye Kupası statüsü değişikliğine tepki gösterdi, eşitlik talep etti.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliğine tepki göstererek, "Bu karar, Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir" açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği, Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir. 'Biz yabancı futbolcu konusunda bir karar verdik, bu kararı da çok önceden verdik, herkes buna uyacak' diye defalarca açıklama yapanların, kulübümüzün geçen sezon bu konuyla ilgili yaptığı tüm talep ve başvuruları doğru dürüst değerlendirmeden reddedenlerin, yapılan düzenlemenin oluşturacağı sakıncaları defalarca dile getirmemize rağmen bizi duymazdan gelenlerin, bir anda yaptıkları bu dönüşü ibretle takip ediyoruz. O gün, bu düzenlemenin ülkemizi Avrupa'daki büyük kulüplerin yetiştirme yurdu haline getireceğini, Türk kulüplerini yüksek bonservis bedelleri ödemeye mahküm edeceğini defalarca ifade ettik. Ancak uyarılarımız dikkate dahi alınmadı."

"Bir kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış bir karar"

Alınan kararın tek bir kulübe yönelik olduğunu savunan sarı-kırmızılı kulüp, "Bu kararın, tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır. İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte ancak bu kulübü koruyup kollayan anlayış ne yazık ki değişmemektedir. Galatasaray Spor Kulübü olarak ayrıcalık değil; Türk futbolundaki her kulüp için aynı kuralı, aynı uygulamayı ve eşit rekabeti talep ettiğimizi bir kez daha en güçlü şekilde ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın son bölümünde ise Türk futbolunun yönetim anlayışına vurgu yapılarak, "Türk futbolu, canı istediğinde ya da zorda kaldığında kafasına göre kural değiştiren değil, koyacağı kuralları tüm paydaşlarla istişare edip karar alan ve bu kararın arkasında duran, bağımsız ve öngörülebilir bir yönetim anlayışını hak etmektedir. Galatasaray Spor Kulübü, tüm bu ayrıcalıklı uygulamalara karşı yine sahada kalacak, yine kazanacak ve şampiyon olacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan TFF'ye Tepki - Son Dakika

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