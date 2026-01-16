Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu - Son Dakika
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

16.01.2026 10:01
Galatasaray, UEFA'nın borçsuzluk kriterlerini bir dönem daha sorunsuz tamamladı. Sarı-kırmızılılar yaklaşık 30 milyon euro ödeme yaparak maaş ve bonservis taksitlerini kapattı.

Sezon başında yapılan transferlerle birlikte bütçesi yükselen Galatasaray'da gözler UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk belgelerine çevrilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, UEFA'nın borçsuzluk kriterlerinde bir dönemi daha sorunsuz tamamladı.

UEFA KRİTERLERİ SORUNSUZ GEÇİLDİ

Galatasaray'ın, UEFA'nın kulüplerden istediği borçsuzluk şartlarını yerine getirdiği ve bu süreçte herhangi bir problem yaşanmadığı belirtildi. Yönetimin, maaş ve bonservis taksitlerini tek tek kapatarak süreci güvenli şekilde tamamladığı aktarıldı.

30 MİLYON EURO'LUK YÜK KAPATILDI

Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 30 milyon euro ödeme yaparak önemli bir finansal yükten kurtuldu. Bu ödemelerle birlikte kulübün UEFA nezdindeki yükümlülüklerinde rahatlama sağlandı.

BORÇSUZLUK YAZISI UEFA'YA GİDİYOR

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, 16 Ocak Cuma günü tüm takıma imzalattığı borçsuzluk yazısını resmen UEFA'ya iletecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Raporda eski yöneticimin neden tutuklandığını da belirtmiş mi:) Neyse ki helallik yargıcı halk değil, Allah var.. 15 19 Yanıtla
  • Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    tamam aferin transferleride bi düşünseniz 6 9 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    deniz banka giden çuvalla paralar hesabı daha verilmedi 4 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu
