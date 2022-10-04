Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlayan Galatasaray, iç transferde de hamlelerine başladı. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızı Victor Nelsson'un sözleşmesinde güncellemeye gitti.

MAAŞI 1.3 MİLYON EURO OLDU

Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi. Danimarkalı savunmacının 900 bin euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon euroya çıkarıldı. Nelsson'un 25 milyon euroluk serbest kalma maddesinde ise bir değişikliğe gidilmedi.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncunun ücreti şu andan itibaren iyileştirilmiş oldu.