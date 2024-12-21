Galatasaray, Darüşşafaka'yı 100-82 Yendi

Spor

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

Galatasaray: Livingston 10, Blumbergs 10, Palmer 16, Delgado 10, Göksenin Köksal 5, Young 5, Cummings 27, Samet Geyik, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 7

Darüşşafaka Lassa: Muhaymin Mustafa 13, Moore 21, Tinkle 10, Gach 19, Brajkovic 4, Tarık Sezgün, Tolga Kay 3, Appleby 7, Ege Demir 4, Yiğit Onan 1

1. Periyot: 29-21

Devre: 55-55

3. Periyot: 75-71

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, Darüşşafaka Lassa'yı 100-82 yendi.

Zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 8. galibiyetini elde etti. Kötü gidişi durduramayan yeşil-siyahlılar ise 9. kez mağlup oldu.