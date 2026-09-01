Galatasaray, Deniz Gül için Porto'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Deniz Gül için Porto'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek

Galatasaray, Deniz Gül için Porto\'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Portekiz ekibi Porto ile Deniz Daniel Gül'ün transferi için anlaşmaya vardığını kamuoyuna duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun kulübüne 10 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek ve Gül'ün bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 10'u da Porto'ya verilecek. Deniz Gül ile 2026-2027 sezonundan itibaren 5 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncuya her sezon net 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecek.

Galatasaray anlaşma sağladığı Deniz Gül için Portekiz ekibi Porto'ya 10 milyon Euro bonservis ödeneceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda, oyuncunun kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 10 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD kulübüne ödenecektir. Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya; her sezon için net 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Deniz Gül, Portekiz, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Deniz Gül için Porto'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
21:16
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi
İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 23:20:22. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Deniz Gül için Porto'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement