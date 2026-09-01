Galatasaray, Deniz Gül için Porto\'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek

Galatasaray anlaşma sağladığı Deniz Gül için Portekiz ekibi Porto'ya 10 milyon Euro bonservis ödeneceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda, oyuncunun kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 10 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD kulübüne ödenecektir. Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya; her sezon için net 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.