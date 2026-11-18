Galatasaray deplasmanına hazırlanan Samsunspor, Nuri Asan'da antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlığı kapsamında Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Bjelica yönetimindeki çalışma ısınma ve pas organizasyonlarının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.
SAMSUNSPOR Süper Lig'in 12'nci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas organizasyonları gerçekleştirildi. Çalışmalar son bölümünde yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Kaynak: DHA
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