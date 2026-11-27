Trendyol Süper Lig'de 11 golle Beşiktaş'ın en golcü futbolcusu olan ve gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Dusan Vlahovic, Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı ekibin en önemli kozu olacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Galatasaray derbisindeki en büyük kozu da Sırp golcü Dusan Vlahovic olacak. Siyah-beyazlıların ligde çıktığı 12 karşılaşmanın 10'unda forma giyen Vlahovic; Çorum FK, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Gençlerbirliği mücadelelerinde gol sevinci yaşadı. Çorum FK karşısında hat-trick yapan Sırp santrfor, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er gol kaydetti. Vlahovic, Konyaspor ve Gençlerbirliği müsabakalarında ise 2'şer gol atarak takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

Son 3 haftada 5 gol

Süper Lig'de 11 gole ulaşan deneyimli futbolcu, özellikle son haftalardaki performansıyla gözleri üzerine çekti. Son 3 haftada Kasımpaşa'ya karşı 1, Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarında ise üst üste 2'şer gol atan Vlahovic, golcülüğünü bir kez daha kanıtladı.

Gol krallığında zirvede

Dusan Vlahovic, bu performansı sayesinde ligdeki gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. 11 golle krallığın sahibi olan Sırp futbolcuyu, 10 golle Amed Sportif Faaliyetler'den Gift Orban izliyor. Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Kasımpaşa'dan Adrian Benedyczak ve Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov da 9'ar golle krallık yarışında Vlahovic'in arkasında yer alıyor.

Fenerbahçe'ye attı, Galatasaray'ı da boş geçmek istemiyor

Fenerbahçe karşısındaki performansıyla derbi galibiyetinde başrolü üstlenen Dusan Vlahovic, büyük maçlardaki performansını Galatasaray karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor. Kadıköy'de oynanan zorlu mücadelenin 73. dakikasında sahneye çıkan ve takımına 2-1'lik galibiyeti kazandıran Vlahovic, Dolmabahçe'de sarı-kırmızılıları da boş geçmek istemiyor.