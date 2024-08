Galatasaray Derrick Köhn\'ü Werder Bremen\'e kiraladı

Haluk Akkaya:

Jelert,zaha,köhn,kerem bu takımın kanser hücreleri.kaan ayhan her mevkide oynar.ozellıkle defans önü defansif ortasaha.sakat olan sanches ve abdulkerim defansın bel kemiği istikrarsız nelsson dan olmaz her an pimi çekilmiş bomba.barış alperi bi kalede oynatmadığın kaldı bırak adam ilerde sağda oynasın.okan hoca bir türlü sistemi oturtamadı.bir adam bi yere oldu mı bırak yerini değişme.keremde zahadan dolayı düşüşe geçti bir türlü toparlanamadı.tıpkı fenerdeki cengiz ünder gibi.artık ne yapacağını herkes kestirebiliyor