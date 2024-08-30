Galatasaray Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı - Son Dakika
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Galatasaray Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı

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Galatasaray, Derrick Köhn'ü satın alma opsiyonuyla birlikte Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralık gönderdi. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda Alman ekibi sarı-kırmızılılara 5 milyon 125 bin euro ödeme yapacak. Ayrıca anlaşmada, geçici transfer dönemi için 400 bin euro tutarında şarta bağlı bonus da yer alıyor.

30.08.2024 17:45
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Galatasaray'da beklenen ayrılıklardan biri resmiyete kavuştu. Sarı-kırmızılılar, Derrick Köhn'ü Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralık gönderdi.

KAP AÇIKLAMASI

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır."

Galatasaray, Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı

BU SABAH ALMANYA'YA GİTMİŞTİ

25 yaşındaki sol bek, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek ve yeni takımına imza atmak için Bremen'e gitmişti. Galatasaray'da performansı eleştirilen oyuncuyu Okan Buruk da son oynanan Young Boys maçında devre arasında oyundan almıştı.

Galatasaray, Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı

TFF'YE DE BİLDİRİLDİ

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan Futbol Bilgi Bankası bölümünde, Köhn'ün bugün itibariyle Almanya'ya transfer olduğu bilgisi yer aldı.

Galatasaray, Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında 3.3 milyon euroya Alman ekibi Hannover'den kadrosuna kattığı Köhn 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. Alman futbolcunun sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray Derrick Köhn\'ü Werder Bremen\'e kiraladı

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Son Dakika Spor Galatasaray Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Adem Karasu: İyi elinize sağlık. Sol bekte berkanı oynatırsınız artık. 17 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Bremen Mızıkacısı Köhn 10 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Geçen sezon Dubois, bu sezon ise zahayı gönderdiğimize pişman olacağız. 5 5 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Şampiyonlar ligine kalamayınca finansal fair play açısından bir bir gönderilecekler…madem öyle satma sacha boeyi.yerine aldıgın çocuk vasatında altında bir futbolcu.üstelik hayatta 9 milyon euro etmez. 6 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Jelert,zaha,köhn,kerem bu takımın kanser hücreleri.kaan ayhan her mevkide oynar.ozellıkle defans önü defansif ortasaha.sakat olan sanches ve abdulkerim defansın bel kemiği istikrarsız nelsson dan olmaz her an pimi çekilmiş bomba.barış alperi bi kalede oynatmadığın kaldı bırak adam ilerde sağda oynasın.okan hoca bir türlü sistemi oturtamadı.bir adam bi yere oldu mı bırak yerini değişme.keremde zahadan dolayı düşüşe geçti bir türlü toparlanamadı.tıpkı fenerdeki cengiz ünder gibi.artık ne yapacağını herkes kestirebiliyor 5 1 Yanıtla
  • Yunus Özdere: Berkanla barış alper oynar artık:)) o mevkide elinde sağlam bi oyuncu yok. Bide kiralık gidiyor. Kasayada para girmiycek. Bence gönderilmesi hata 3 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Hala müşterisi varken Zaha dubois kerem morutan köhn icardi satılmalı finansal fair play acısından.özellikle icardinin yıllık 10 milyon euro maaşı çok zorlar gs yi 2 0 Yanıtla

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