Galatasaray, Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e geçici transferini açıkladı

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GALATASARAY, Alman sol bek Derrick Köhn'ün geçici transferi konusunda Werder Bremen ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn'ü Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.