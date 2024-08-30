Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn'ü Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.
İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e geçici transferini açıkladı - Son Dakika
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