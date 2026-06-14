Galatasaray Diasporası Kuruluyor - Son Dakika
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Galatasaray Diasporası Kuruluyor

Galatasaray Diasporası Kuruluyor
14.06.2026 15:17
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Galatasaray Başkanı Özbek, Avrupa'da Galatasaray diasporasını oluşturmak amacıyla ziyaretler yapıyor.

GALATASARAY Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, "Bizim üç ay önce başlattığımız Avrupa'da Galatasaray diasporasını kurmaya çalışıyoruz. Almanya'da başlattık. Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya, İsviçre'de oluşan ilk etaptaki bu ülkelerde bütün Galatasaraylıları belli bir periyotta ziyaret ederek bir şemsiye altında toplamak, bir söz birliği, tek yumruk olmak konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Bunun en canlı örneğini Brüksel'de gördük" dedi.

Galatasaray'ın 26'ncı şampiyonluğu dolayısıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan etkinlikler kapsamında kutlama yemeği organize edildi.

Organizasyona Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan, Belçika Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Taşkın Kökten, dernek üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Brüksel'i ziyaretim gerçekten önemli bir ziyaretti. Burada öncelikle sayın büyükelçime, sayın başkonsolosa çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Büyük bir teşekkür de Taşkın kardeşime. Buradaki Galatasaraylıları bir araya getiren, onların birlik ve beraberliğini sağlayan kişi olarak çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Belçika ile Galatasaray arasında kurumsal bir bağ oluşuyor. Belçika Kraliçesi'nin Türkiye ziyareti, heyetin mektebimizin ziyareti bunlar önemli koşullardı. Giderek ilişkimiz gelişiyor. Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close'a çok teşekkür ediyorum. Geçen sene de burada bizi ağırlamıştı ve bu sene de çok iyi ağırladılar.

Aslında vurgulamam gereken önemli bir şeylerden bir tanesi bizim üç ay önce başlattığımız Avrupa'da Galatasaray diasporasını kurmaya çalışıyoruz. Almanya'da başlattık. Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya, İsviçre'de oluşan ilk etaptaki bu ülkelerde bütün Galatasaraylıları belli bir periyotta ziyaret ederek bir şemsiye altında toplamak, bir söz birliği, tek yumruk olmak konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Bunun en canlı örneğini Brüksel'de gördük. Brüksel'deki bütün Galatasaray sevgisi, Galatasaray'ı karşılama şekli çok önemliydi. Çok güzel bir gün geçirdik Galatasaray olarak. Buradaki bütün Galatasaraylıları gözlerinden öpüyorum. Bu güzel karşılamaları için teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin de, "Gerçekten çok güzel, anlamlı bir gün oldu bizim için de. Galatasaray gibi güzide bir kulübümüzün başkanını burada ağırladık. Büyükelçilik olarak, başkonsolosluğumuzla beraber, taraftarlarımızla beraber sonuçta yurtdışında Türk taraftarlarını bir araya getiren, onları ortak coşkularında birleştiren her faaliyet bizim için önemli. Bu da o günlerden biri olarak hep hafızamızda kalacak. Ben sayın başkanımıza, taraftar kulübümüze, buraya gelenlere bir kez daha başkanımızın huzurunda çok teşekkürlerimi sunuyorum, çok sağ olun" diye konuştu

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ise yaptığı açıklamada, "Başkanımızın ziyaretinden şeref duyduk. Taşkın Bey burada ilkleri gerçekleştiriyor. Geçen sene de Brüksel'in önemli sembollerinden Manneken Pis'e Galatasaray forması giydirmişti. Bugün yine giydirdi ama şampiyonluk kutlaması da vardı. Bu vesileyle ben Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ediyorum" dedi.

Belçika Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Taşkın Kökten ise etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Geldiği için, bizi onurlandırdığı için. Sadece bir şampiyonluk kutlaması değil, Belçika devleti ile Galatasaray arasında oluşan sevgi bağını güçlendirme günü oldu. İnşallah bundan sonra daha da fazla Belçika ve diğer Avrupa ülkeleriyle beraber Galatasaray'ın gücünü göstermek için bir fırsat, başlangıç olur. Başkanımıza değer verip buraya geldiği için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum"

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Diplomasi, Dünya, Spor, Son Dakika

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