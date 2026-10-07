Galatasaray divanında Riva\'nın ilk fazında 170 milyon dolar fayda sağlandı

Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının başında, yakın zamanda vefat eden kulübün en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker için hazırlanan özel bir video gösterildi.

Ayrıca kurulda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide yıllık mali tablolar ile özet yönetsel-sportif faaliyet raporları yönetim kurulu muhasip üyesi Mehmet Burak Kutluğ tarafından sunuldu.

Toplantının sonunda açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, hafta sonu yapacakları genel kurula katılımın çok önemli olduğunu aktararak "Riva'daki projemizin gelirinin tablosu cumartesi günü yapacağımız genel kurulda gelişmiş şekilde olacak. Riva'da birinci faz olarak yaptığımız projede Galatasaray Kulübü, 170 milyon dolar fayda sağladı. İkinci faz olarak kalan yerde 750 tane villanın inşaatı kaldı. Cumartesi, bu tablonun gelişmişini tekrar sunacağız." diye konuştu.

Dursun Özbek, futbolcuların maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıkladıklarını anlatarak "Tek tek orada detaylı şekilde oyuncuların maliyetlerini açıklıyoruz. 'Galatasaray Adası'nda ortak var mı?' diye sürekli soruyorlar. Galatasaray Adası, kulübün tapulu malı. Kalamış Tesisleri de bizim malımız. Buradaki hizmetleri Galatasaray Kulübü olarak biz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Taçspor'u devraldıkları kişilerle bir problemleri olduğunu aktaran Özbek, "Şu anda bir mahkeme var. Bir alacakları var. Ünal Aysal ağabeyin döneminde verilen bir taahhüt var. Onun bir kısmı duruyor. Buradaki iddiamızda haklıyız. Alakasız bir şekilde kalkışmaya giriştiler. O da olmadı." dedi.

Dursun Özbek, naklen yayın gelirlerinin düşüklüğüne değinerek "Türkiye'de en yüksek gelir seviyesine sahip kulüp Galatasaray. Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük. Bu bütün kulüplerin şikayeti. Avrupa'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Avrupa'daki takımlarla mücadele ediyoruz. Galatasaray Kulübü olarak stat gelirlerimizi, Avrupa'daki rakiplerimizle yarışacak seviyeye getirdik. Naklen yayın gelirleri ise çok geri kalmış seviyede. Sezon sonuna doğru yeniden bir naklen yayın ihalesi yapılacak. Yeni yapılacak naklen yayın ihalesinin komisyonunda ben de varım. Onu yukarıya çekmek için görüşmelerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın marka değerinin çok iyi bir seviyede olduğunu kaydeden Özbek, "Bu marka değerini yükseltmek istiyoruz. Galatasaray Kulübünün gelirleri yükseldi. Galatasaray'ın kendisini daha yukarı seviyeye getirmesi için global sponsorluk peşinde koşması gerekiyor. Bu tespiti daha önce yaptık. Bir ABD firması ile şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Onlar buradaydı. Galatasaray'ın global seviyede sponsor bulması lazım. Türkiye'den alacağımız sponsorluklarda belli bir doyum seviyesine geldik. Bunu daha yukarıya taşımak biraz zor." şeklinde görüş belirtti.