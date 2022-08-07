Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi

Galatasaray, dün gece saatlerinde Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı aynı uçakla İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcular kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Transfer sürecinden bahseden 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Dries Mertens, "Sneijder'in görüşü benim için önemli rol oynadı. Onu aradım ve "Hiç durma, hemen git" dedi. Kulübün projesi ilgimi çekti. Burada yapılabilecekler hoşuma gitti ve zor bir karar olmadı" dedi.
Transfer süreci hakkında konuşun yıldız orta saha oyuncusu, " Muslera'nın desteği beni çok mutlu etti. Ailemin buraya sıcak bakması da etkendi. Yöneticiler çok istedi. Taraftarın coşkusu beni heyecanlandırdı. Bunların tümü bir araya gelince burayı seçmek zor olmadı" ifadelerini kullandı.
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