Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi

07.08.2022 14:55

Yeni sezona fırtına gibi başlamak isteyen Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı transfer etti. Dün gece İstanbul'a geldikten sonra açıklama yapan Mertens, "Sneijder'in görüşü benim için önemli rol oynadı. Onu aradım ve 'Hiç durma, hemen git' dedi" şeklinde konuştu

Galatasaray, dün gece saatlerinde Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı aynı uçakla İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcular kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"SNEIJDER'İN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Transfer sürecinden bahseden 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Dries Mertens, "Sneijder'in görüşü benim için önemli rol oynadı. Onu aradım ve "Hiç durma, hemen git" dedi. Kulübün projesi ilgimi çekti. Burada yapılabilecekler hoşuma gitti ve zor bir karar olmadı" dedi.

Eski Galatasaraylı yıldız Sneijder'in kendisini ikna ettiğini söyleyen Mertens'den olay itiraf

LUCAS TORREIRA'DAN İLK SÖZLER

Transfer süreci hakkında konuşun yıldız orta saha oyuncusu, " Muslera'nın desteği beni çok mutlu etti. Ailemin buraya sıcak bakması da etkendi. Yöneticiler çok istedi. Taraftarın coşkusu beni heyecanlandırdı. Bunların tümü bir araya gelince burayı seçmek zor olmadı" ifadelerini kullandı.

Eski Galatasaraylı yıldız Sneijder'in kendisini ikna ettiğini söyleyen Mertens'den olay itiraf
YORUMLAR
500
Galatasaraylı taraftarların karşılaması Lucas Torreira ve Dries Mertens'i mutlu etti Galatasaraylı taraftarların karşılaması Lucas Torreira ve Dries Mertens'i mutlu etti Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i İstanbul'a getirdi Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i İstanbul'a getirdi

Lucas Torreira, Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: 'Hiç durma, hemen git' dedi - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:20 "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem
13:20 Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir belediyeleri de Halk Ekmek'e zam yaptı! Fırın fiyatına yaklaştı
12:57 Koruması gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
12:48 Ebru Şancı Öztürk ölümden döndü: Bedenim iyileşti ruhum iyileşmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 15:27:43. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement