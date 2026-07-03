Galatasaray Dyshawn Pierre'i Transfer Etti - Son Dakika
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Galatasaray Dyshawn Pierre'i Transfer Etti

03.07.2026 21:00
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Galatasaray, Fenerbahçe'den eski oyuncusu Dyshawn Pierre ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı kısa forvet Dyshawn Pierre'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 5 sezon Fenerbahçe forması giyen Pierre ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyeri boyunca Almanya, İtalya, Türkiye ve Rusya'nın önemli kulüplerinde forma giyen Pierre'in, Avrupa Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Avrupa Kupası ve VTB Birleşik Lig gibi Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonlarında kazandığı tecrübeyle dikkati çektiği kaydedildi.

Geçen sezonu Rusya temsilcisi UNICS Kazan'da geçiren 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili açıklamada, "Yeni transferimiz Dyshawn Pierre'e başarılarla dolu bir sezon diliyor, 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Dyshawn Pierre'i Transfer Etti - Son Dakika

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