Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da kaleci transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Manchester City'nin 31 yaşındaki file bekçisi Ederson ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı kaleciye 10 milyon euronun altında maaş vereceği ifade edildi.
Ederson ile anlaşılmasının ardından gözler kulübü Manchester City'e çevrildi. Cimbom'un İngiliz devi ile pazarlıklara girişeceği belirtilirken, Sarı-kırmızılıların Manchester City'e bonuslar hariç 10 milyon euronun üstü bonservis vermeyeceğini bildirdiği dile getirildi.
2017'den beri Manchester City formasını terleten 30 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson, Pep Guardiola'nın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. İngiliz ekibi ile 372 maçta görev alan Ederson, bu süre içinde 6 Premier League şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi ve toplamda 18 kupa kaldırdı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var - Son Dakika
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