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Galatasaray Ekmas, Benfica ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray Ekmas, Benfica ile deplasmanda karşılaşacak

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç, TSİ 22.30'da başlayacak ve Tivibu'dan yayımlanacak. Galatasaray, grupta 1 galibiyetle 3. sırada yer alırken, Benfica ise son sırada bulunuyor. İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray, 98-78 kazanmıştı.

Galatasaray Ekmas, Benfica ile deplasmanda karşılaşacak
12.12.2023 - 11:29,
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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 5. haftasında yarın deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak.

Başkent Lizbon'daki Fidelidade Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma, Tivibu'dan yayımlanacak.

Grupta çıktığı 4 maçta 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılı takım, 3. sırada bulunuyor. Aynı sayıda galibiyeti bulunan Benfica ise 5. haftaya son sırada girdi.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray, 98-78 kazanmıştı.

Kaynak: AA
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