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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda ikinci maçına çıkıyor - Son Dakika
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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda ikinci maçına çıkıyor

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. İlk maçı kazanan Galatasaray, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda son 16 turuna yükselecek.

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda ikinci maçına çıkıyor
08.01.2024 - 10:25,
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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'da oynanan ilk maçı 71-70 kazandı. Galatasaray, taraftarı önünde yarın galip gelmesi durumunda son 16 turuna yükselecek.

Karşılaşmayı Bertram Derthona'nın kazanması halinde ise tur atlayan takım, 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da oynanacak üçüncü ve son maçta belli olacak.

Kaynak: AA
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