Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 Yendi

Spor

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği İsveç ekibi IF Elfsborg'u 4-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Mauro Icardi'nin pasında topla buluşan Victor Osimhen kaleci Isak Petterson ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Pettersson ayaklarıyla meşin yuvarlak uzaklaştırdı.

52. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Simon Hedlund'un pasında altıpas içerisinde Niklas Hult'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

60. dakikada sağ taraftan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Barış Alper Yılmaz'ın meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla mücadelenin hakemi Matej Jug pozisyonu izledi ve Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde elle müdahalesi olduğunu tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Michael Baidoo, meşin yuvarlağı ağlalar yolladı. 3-2

83. dakikada Victor Osimhen ile duvar pasıyla ceza sahasına giren Yunus Akgün, rakiplerini geçip altıpas çizgisinin sağ tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-2

90+2. dakikada Andri Baldursson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Johan Larsson'un, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-3

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Kerem Demirbay dk. 74), Lucas Torreira (Victor Nelsson dk. 89), Gabriel Sara, Yunus Akgün (Elias Jelert dk. 86), Dries Mertens (Berkan Kutlu dk. 74), Victor Osimhen (Michy Batshuayi dk. 86), Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Atahan Ordu, Hakim Ziyech, Yusuf Demir, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

IF Elfsborg: Isak Pettersson, Ibrahim Buhari, Sebastian Holmen, Terry Yegbe (Johan Larsson dk. 90), Simon Hedlund, Besfort Zeneli (Andri Baldursson dk. 77), Timothy Ouma, Niklas Hult, Ahmed Qasem (Rami Kaib dk. 82), Arber Zeneli (Jalal Abdullai dk. 76), Michael Baidoo (Emil Holten dk. 82)

Yedekler: Melker Uppenberg, Marcus Sorensen, Gustav Henriksson, Jens Thomasen, Eggert Gudmundsson

Teknik Direktör: Oscar Hiljemark

Goller: Mauro Icardi (dk. 28), Abdülkerim Bardakcı (dk. 39), Barış Alper Yılmaz (dk. 44), Yunus Akgün (dk. 83) (Galatasaray), Niklas Hult (dk. 52), Michael Baidoo (dk. 65 pen.), Johan Larsson (dk. 90+2) (IF Elfsborg)

Sarı kartlar: Terry Yegbe, Niklas Hult (IF Elfsborg) - İSTANBUL