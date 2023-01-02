Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık depremi! Yerli isim, derbide sahada olamayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık depremi! Yerli isim, derbide sahada olamayacak

02.01.2023 12:06

Galatasaray'da son antrenmanda sakatlanan savunma oyuncusu Emre Taşdemir, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sol bekte forma giyen ve sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Kazımcan Karataş'ın ardından bir de Emre Taşdemir'den kötü haber geldi.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da bu sezon Karagümrük, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında süre alan Emre Taşdemir yeniden sakatlanarak 8 ocakta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

KAZIMCAN DA YOK

Geçtiğimiz günlerde sol bek Kazımcan Karataş'ın sakatlanmasının ardından şimdi de Emre Taşdemir'den mahrum kalacak Okan Buruk'un Ankaragücü ve Fenerbahçe mücadelelerinde kadroyu nasıl oluşturacağı merak konusu.

YORUMLAR
500

Emre Taşdemir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık depremi! Yerli isim, derbide sahada olamayacak - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Tarkan, şarkı başına tamı tamına 475 bin TL kazanmış
11:33 Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık depremi! Yerli isim, derbide sahada olamayacak
11:29 Sinan Ateş'in ölümü sonrası MHP'de dikkat çeken hareketlilik! Ufuk Köktürk'ün ismi İl Yönetim Kurulu listesinden çıkarıldı
11:24 Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken Sinan Ateş paylaşımı
11:21 Nilgün Belgün, Yabancı Damat dizisinden kovulduğu dönemi anlattı: Hayatımın en zor zamanıydı
11:19 7. Yargı paketinde çalışmalar tamamlandı! Konutta hacizlere hakim şartı getirilecek, uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için ayrı cezaevleri kurulacak
11:18 Sosyal medyada paylaşılan resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanların çok dikkatli olduğunun altı çizildi
11:13 Bu sezon yalnızca 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni takımı çok konuşulacak
10:52 Özge Ulusoy, babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyleyerek isyan etti: Babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediliyorum
10:45 Olaylı Göztepe-Altay derbisinde stada yanıcı ve patlayıcı madde sokulmasında kullanılan ambulans şirketi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 12:49:07. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık depremi! Yerli isim, derbide sahada olamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement