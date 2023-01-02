Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık depremi! Yerli isim, derbide sahada olamayacak

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sol bekte forma giyen ve sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Kazımcan Karataş'ın ardından bir de Emre Taşdemir'den kötü haber geldi.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da bu sezon Karagümrük, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında süre alan Emre Taşdemir yeniden sakatlanarak 8 ocakta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

KAZIMCAN DA YOK

Geçtiğimiz günlerde sol bek Kazımcan Karataş'ın sakatlanmasının ardından şimdi de Emre Taşdemir'den mahrum kalacak Okan Buruk'un Ankaragücü ve Fenerbahçe mücadelelerinde kadroyu nasıl oluşturacağı merak konusu.