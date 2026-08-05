Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Cafer Kirkit’i kadrosuna kattı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk smaçör Cafer Kirkit ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray, smaçör Cafer Kirkit'i renklerine bağladı. Kulüp kariyerine Ziraat Bankkart ile başlayan ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alanya Belediyespor ve Altekma SK'da forma giyen Kirkit, Galatasaray'da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek.

Cafer Kirkit oynadığı kulüplerde 1 Efeler Ligi, 1 Balkan Kupası kazandı.