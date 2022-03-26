Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

26.03.2022 15:33
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra pozisyon sonlandırma üzerinde duruldu. İdman yarı sahada gruplar halinde baskı ve atak sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan ve izinleri devam eden futbolcular katılmadı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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