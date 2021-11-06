Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde sınırlı alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.
Teknik direktör Fatih Terim'in saha içinde futbolcularla yaptığı analiz toplantısıyla devam eden antrenmanın, taktik çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor