Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına Kemerburgaz\'da başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuva ve çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.