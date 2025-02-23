Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki şampiyonluk yarışına direkt etki edecek Galatasaray- Fenerbahçe derbisi daha oynanmadan Türk futbol tarihine geçti.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI MAÇI

Süper Lig'de yarın akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Türk futbol tarihinin en pahalı maçı olacak. Transfermarkt verilerine göre; 277.23 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli kadrosuna sahip olan Galatasaray, 242 milyon euro ile ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'yi yarın RAMS Park'ta konuk edecek. İki takımın toplam değeri 519.23 milyon euroya ulaşırken, ezeli rakipler tarihlerinde ilk kez bu kadar pahalı kadrolarla karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER DE REKOR KIRABİLİR

Bu maç, sahadaki ilk 11'lerin toplam değeri açısından da rekor kırabilir. İki takımın Eylül 2024'teki derbisinde ilk 11'lerin toplam değeri 322 milyon euro'yu bulmuştu. 75 milyon euroluk Osimhen, derbiye " Türkiye'nin en pahalı futbolcusu" unvanıyla sahaya çıkacak. 23 milyon euroluk değeriyle ikinci en pahalı oyuncu olan Sara da sarı kırmızılı renkler için mücadele edecek. Sarı lacivertlilerin en yüksek değerli oyuncuları ise, 22'şer milyon euro değer biçilen Amrabat ve En-Nesyri.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Dev karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.