Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, iki takımın toplam değerinin 519.23 milyon euroya ulaşmasıyla daha oynanmadan Türk futbol en pahalı maçı oldu. Sarı-kırmızılılar 277.23 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli kadrosuna sahipken, sarı-lacivertliler ise ezeli rakibini 242 milyon euroluk kadro değeriyle takip ediyor.

23.02.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki şampiyonluk yarışına direkt etki edecek Galatasaray- Fenerbahçe derbisi daha oynanmadan Türk futbol tarihine geçti.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI MAÇI

Süper Lig'de yarın akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Türk futbol tarihinin en pahalı maçı olacak. Transfermarkt verilerine göre; 277.23 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli kadrosuna sahip olan Galatasaray, 242 milyon euro ile ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'yi yarın RAMS Park'ta konuk edecek. İki takımın toplam değeri 519.23 milyon euroya ulaşırken, ezeli rakipler tarihlerinde ilk kez bu kadar pahalı kadrolarla karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER DE REKOR KIRABİLİR

Bu maç, sahadaki ilk 11'lerin toplam değeri açısından da rekor kırabilir. İki takımın Eylül 2024'teki derbisinde ilk 11'lerin toplam değeri 322 milyon euro'yu bulmuştu. 75 milyon euroluk Osimhen, derbiye " Türkiye'nin en pahalı futbolcusu" unvanıyla sahaya çıkacak. 23 milyon euroluk değeriyle ikinci en pahalı oyuncu olan Sara da sarı kırmızılı renkler için mücadele edecek. Sarı lacivertlilerin en yüksek değerli oyuncuları ise, 22'şer milyon euro değer biçilen Amrabat ve En-Nesyri.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Dev karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti

Trendyol Süper Lig, Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yaman Auto:
    babanız CİM BOM BOM. Mert I.ini de getirin. 37 45 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Umarim cimbom fenere bir üc daha atar . Ali ve Acunda topu atar . paraciklar boşa gitmis olur ?????? 31 29 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Kalite olmayınca görgüsüz parayı konuşurmuş, bizim medya da o hesap. Siz anca balon şişirin. Daha kendi hakemin bile yönetemiyor YÜCE TÜRK derbini :)) 26 5 Yanıtla
  • Casper:
    Aslan Farkı Görmüyor musunuz 4 27 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    dünyada bu 2 takımı tanımayan çok ülke var okadar büyütmemek lazım 15 8 Yanıtla
  • 19815530:
    gs nin kiler kiralık ama o ne olacak? 10 3 Yanıtla
  • 6490203:
    yarın akşam ne tarih olacak iyi izleyin yaza yaza bitirmeyeceksiniz kuş havalanmaya çalışırken aslan gümletecek ve erken final şamp 4 4 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Fenerbahçe hariç Avrupa'da iş yapamadıktan sonra boş istersen milyarlarca lira dolar olsun Avrupa Fatihi Avrupa'da sıfır çekti 5 2 Yanıtla
  • Adam eve:
    GS bin kadro değerinin çoğu kiralık o nasıl olacak dayi 5 1 Yanıtla
  • Sahin Erdoğan:
    milllet parasına bakar bizim gibi züürtlerde boş çene yaparız 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 AK Parti’den Osman Gökçek’e kritik görev AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev
14:08 Erdoğan’ın masasındaki son anket Erdoğan'ın masasındaki son anket
13:37 Kürşad Zorlu, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer aldı Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 15:23:26. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.