Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

20:19 • •
Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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