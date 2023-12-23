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Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla başladı ve taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı
23.12.2023 - 21:00,
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Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Kaynak: DHA
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