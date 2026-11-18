Galatasaray forması giymiş Juan Mata, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da 2022-23 sezonunda forma giyen 38 yaşındaki İspanyol futbolcu Juan Mata, sosyal medya paylaşımıyla futbolu bıraktığını duyurdu. Mata, 'Bazen sevmek vazgeçmektir. Teşekkürler futbol.' ifadelerini kullandı; bu sezon Melbourne'de oynadı.
Galatasaray formasını 2022-23 sezonunda giyen 38 yaşındaki İspanyol futbolcu Juan Mata, yeşil sahalara veda etti.
İspanyol futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bazen sevmek vazgeçmektir. Teşekkürler futbol." ifadelerini kullandı.
Milli takım kariyerinde 41 maçta 10 gol atan Valencia, Chelsea ve Manchester United'da da forma giyen Mata, bu sezon Avustralya ekiplerinden Melbourne'de oynadı.
Kaynak: AA
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