Galatasaray, Midtsjö transferini duyurdu

Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer harekatı da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Norveçli oyuncu için kulübü AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Oyuncunun kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalanırken, 27 yaşındaki orta saha yıllık 975 bin Euro kazanacak.Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."