Galatasaray, Midtsjö transferini duyurdu - Son Dakika
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Galatasaray, Midtsjö transferini duyurdu

02.08.2022 11:18
Galatasaray, Midtsjö transferini duyurdu

Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer harekatı da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Norveçli oyuncu için kulübü AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Oyuncunun kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalanırken, 27 yaşındaki orta saha yıllık 975 bin Euro kazanacak.Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Midtsjö transferini duyurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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