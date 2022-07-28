Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

28.07.2022 21:48
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında ikinci etap kampını gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım, günü çift antrenmanla geçirdi.

Dinamik ısınma, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyun gerçekleştirilen antrenmanlarda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şut çalışması yapıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR
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Okan Buruk: Midtsjö, ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyunculardan biri Okan Buruk: Midtsjö, ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyunculardan biri Galatasaray, yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti Galatasaray, yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti
Kaynak: AA

Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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