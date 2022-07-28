Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında ikinci etap kampını gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım, günü çift antrenmanla geçirdi.
Dinamik ısınma, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyun gerçekleştirilen antrenmanlarda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şut çalışması yapıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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