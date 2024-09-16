Galatasaray - Gaziantep FK 11. Randevu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray - Gaziantep FK 11. Randevu

Galatasaray, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak. Önceki 10 maçta 8 galibiyet aldı.

16.09.2024 11:17
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Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 10 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 23 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gol gördü.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray - Gaziantep FK 11. Randevu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray - Gaziantep FK 11. Randevu - Son Dakika
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