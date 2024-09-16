Galatasaray - Gaziantep FK Maçı Yarın

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SÜPER Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Gaziantep FK ile oynayacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 4 galibiyetle aldığı 12 puanla averajla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle sonucunda 3 puanla 14. sırada yer alıyor.

Galatasaray - Gaziantep FK maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Oğuzhan Çakır olacak.

İki takım yarın oynayacağı maçla 11. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 8, kırmızı-siyahlılar da 1 kez kazandı. 1 maç da berabere tamamlandı. Geçen sezon oynanan maçları Galatasaray 3-0 ve 2-1'lik skorlarla aldı

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray oynadığı 4 maçını da kazandı. Aslan ligde sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor ile mücadele etti ve sahadan 3 puanla kazandı. Sarı-kırmızılılar ligde 14 gol kaydederken, kalesinde 3 gol yedi. Cimbom ayrıca ligin en golcü takımı konumunda da yer alıyor.

Galatasaray'da, Gaziantep FK müsabakası öncesinde Arjantinli golcü Mauro Icardi ile Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sakatlığından dolayı oynayamayacak. Erteleme tarihinden sonra transfer olan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai de statü gereği olmayacak.