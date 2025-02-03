Galatasaray, Gaziantep FK'ye Konuk Oluyor - Son Dakika
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Galatasaray, Gaziantep FK'ye Konuk Oluyor

Galatasaray, Süper Lig 22. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda ağırladı; Okan Buruk 3 değişiklik yaptı.

03.02.2025 20:16
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında oynadığı Hollanda temsilcisi Ajax maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e döndü.

Son şampiyon Galatasaray, 22. haftada Gaziantep FK ile Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Okan Buruk, takımını müsabakaya, Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jelert, Torreira, Sara, Ahmed Kutucu, Sallai, Mertens, Osimhen 11'yle çıkardı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Efe Akman ve Metahan Baltacı yer aldı.

Deneyimli teknik direktör, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında 2-1 kaybettikleri Ajax maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Ajax maçında ilk 11'de yer alan Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermedi. Buruk, bu oyuncuların yerine ise Jelert, Ahmed Kutucu ve Sallai'ye şans verdi.

Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan takımını karşılaşmaya, Mustafa Burak Bozan, Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Ndiaye, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Okereke 11'yle çıkardı.

Kırmızı-siyahlıların yedek kulübesinde ise Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Kenan Kodro, Boateng, M'Bakata, Ogün Özçiçek ve Ömürcan Artan yer aldı.

İspanyol Yıldız Morata, ilk 18'de

Sarı-kırmızılıların yeni transfer İspanyol yıldız Alvaro Morata da yedek kulübesinde yer aldı. İspanyol yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde formayı terletme şansı bulacak.

İki takımın taraftarları maça ilgi gösterdi

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi.

Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep FK'ye Konuk Oluyor - Son Dakika

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