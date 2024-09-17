Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-0 Geçti - Son Dakika
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Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-0 Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki erteleme maçında Gaziantep FK'yi 2-0 önde kapattı.

17.09.2024 21:48
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Suat Güz

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Batshuayi

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mirza Cihan, Kenan Kodro

Goller: Dk. 11 Barış Alper Yılmaz, Dk. 26 Yunus Akgün (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 36 Kaan Ayhan (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

3. dakikada Basthuayi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in dar açıdan çektiği şutta kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Sara'nın ceza yayı gerisinden çektiği şutta da Yunan kaleci, soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

11. dakikada sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, şık bir şekilde dönerek şutunu çekti.. Meşin yuvarlak, kalecinin sağından filelerle buluştu.

26. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan altıpas çizgisi önüne açtığı ortada Batshuayi, penaltı noktası civarında bulunan Yunus Akgün'e topukla pasını çıkardı. Yunus'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

34. dakikada Barış Alper'in pasıyla topla buluşan Kaan Ayhan, sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, direğin dibinden auta çıktı.

41. dakikada Ömürcan Artan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sorescu, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-0 Geçti - Son Dakika

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