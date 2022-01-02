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Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor - Son Dakika

Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor

02.01.2022 00:50

Galatasaray uzun süredir peşinde koştuğu Gedson Fernandes'i Benfica'dan koparmaya çalışırken Portekiz basını bomba bir iddiada bulundu. Fatih Terim'le ilişkileri çok iyi olan Benfica Başkanı Rui Costa'nın Jorge Jesus'un ardından takımın başına İmparator'u getirmeyi düşündüğünü belirtildi.

Geçtiğimiz hafta teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayıran ve hoca arayışına başlayan Benfica'nın gündemine Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim'in geldiği öne sürüldü.

"FATİH TERİM, RUİ COSTA'NIN FUTBOL ANLAYIŞINA UYGUN"

Canal 11 adlı TV kanalında yayımlanan 'Lateral Esquerdo-Sol Kanat' isimli programda yorumculuk yapan Pedro Bouças, Benfica'nın geçici olarak takımın başına getirdiği Nelson Verissimo'yu değerlendirirken, "Başkan Rui Costa'nın aklında Jorge Jesus tarzında tecrübeli bir kurt var. Kendisine de hocalık yapan Fatih Terim gibi bir teknik adam Rui Costa'nın futbol anlayışına daha uygun" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY, GEDSON'U ALMAYA ÇALIŞIYOR

Bu sözler Portekiz'de geniş yer bulurken, Benfica ile Galatasaray'ın, Portekizli orta saha Gedson Fernandes transferi için de görüştüğü biliniyor.

RUİ COSTA, TERİM'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, 2000-2001 sezonunda İtalyan ekibi Fiorentina'yı çalıştırırken, Rui Costa da o dönem tecrübeli hocanın öğrencisiydi. 1 Temmuz 2001'de Terim, Milan'a imza atarken, 2 gün sonra da Costa, Milan'a transfer olmuştu.

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Gedson Fernandes, Fatih Terim, Rui Costa, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor - Son Dakika
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