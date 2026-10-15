Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlığına Okan Buruk yönetiminde başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlığına Okan Buruk yönetiminde başladı

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Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlığına Okan Buruk yönetiminde başladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz'da başladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenman pas ve çift kale çalışmasıyla tamamlandı; sarı-kırmızılılar hazırlığı yarın saat 11.00'de bitirecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İHA
GençlerbirliğiGalatasarayOkan BurukSporSon Dakika

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