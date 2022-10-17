Galatasaray, GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarına başladı

17.10.2022 13:38
Galatasaray, GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla GMG Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Niğde haber... Gençlerbirliği, Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarına başladı Niğde haber... Gençlerbirliği, Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarına başladı Hatayspor, Düzcespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Düzcespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Adıyaman haber: Adana Demirspor, Adıyaman FK maçına hazır Adıyaman haber: Adana Demirspor, Adıyaman FK maçına hazır
Kaynak: DHA

GMG Kastamonuspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:07 Billur Kalkavan, büyük sırrı herkesten saklamış! Öleceğini 3 ay önceden biliyormuş
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 20:41:22. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement