Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçının ardından - Metin Akpunar

GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Metin Akpunar, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Galatasaray'a 7-0 yenilerek elendikleri maçla ilgili, "Galatasaray gibi kaliteli bir takıma karşı 30 dakika dayanabildik." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Akpunar, bazı as futbolcularını maçta oynatmadıklarını belirtti.

Metin Akpunar, mücadele ettikleri TFF 2. Lig'de önlerinde önemli bir maçları olduğunu dile getirerek, "Normal 11'imizden oynatmadığımız 6 oyuncumuz var. Çünkü hafta sonu önemli bir Vanspor maçımız var. Burada hedefleri olan genç oyuncuları öne çıkarmak istedik.

Neticede 30 dakika çok iyi takım savunması yaptık. Galatasaray gibi kaliteli bir takıma karşı 30 dakika dayanabildik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Hem bu kupayı hem ligi kazanmış muhteşem bir hoca ve taraftarı var. Daha iyi bir oyun sergilemek isterdik ama olmadı. Hem Okan hoca hem de Galatasaray'ı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." diye konuştu.