GALATASARAY Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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