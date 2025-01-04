Galatasaray Göztepe'yi 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı

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(İSTANBUL) - Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Hakem Alper Akarsu'nun yönettiği maç saat 19: 00'da RAMS Park Stadyumu'nda başladı.

Galatasaray 10. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle Göztepe karşısında 1-0 öne geçti. 27. dakikada Romulo Cardoso ile Göztepe beraberliği yakaladı ve skoru 1-1 yaptı. 61. Dakikada Yunus Akgün'ün attığı gol skoru belirledi ve Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.