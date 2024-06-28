Galatasaray, Hakim Ziyech'i bedelsiz olarak kadrosunda tuttu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Hakim Ziyech'i bedelsiz olarak kadrosunda tuttu

Galatasaray Kulübü, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosunda tuttuğunu açıkladı. Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan şartların oluşmasıyla kesin transferi gerçekleşti. Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında toplamda 2 milyon 850 bin avro ödeneceği belirtildi. Geçen sezon Galatasaray ile başarılı bir performans sergileyen Ziyech, 23 maçta forma giyip 8 gol attı.

28.06.2024 21:49
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Galatasaray Kulübü, bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i kadrosunda tuttuğunu açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyon şartlarının oluştuğundan kesin transferinin bedelsiz olarak gerçekleştiği belirtildi.

Oyuncuya hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin avro ödeneceği ifade edildi.

Geçen sezon Galatasaray'la Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Ziyech, tüm kulvarlarda 23 maçta forma giyip 8 gol attı.

Kaynak: AA

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